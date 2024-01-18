قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

نشر مصفف الشعر أحمد منير، فيديو جديدا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” رفقة الفنانة إيمي سمير غانم.

وظهرت إيمي سمير غانم، مرتدية جاكيت رياضي باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت إيمي سمير غانم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، كما قامت بقص الأطراف لتجديد شكلها.

فيديو نيو لوك إيمي سمير غانم