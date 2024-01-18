عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

نشر مصفف الشعر أحمد منير، فيديو جديدا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” رفقة الفنانة إيمي سمير غانم.

txt

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

txt

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

وظهرت إيمي سمير غانم، مرتدية جاكيت رياضي باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من اللون البينك الناعم للشفاه. 

كما اختارت إيمي سمير غانم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، كما قامت بقص الأطراف لتجديد شكلها. 

فيديو نيو لوك إيمي سمير غانم

 

إيمي إيمي سمير غانم فيديو إيمي سمير غانم صور إيمي سمير غانم لوك إيمي سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثي لسفينة في خليج عدن

بسعر مناسب جدًا .. أفضل موبايل Vivo للشباب

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

BYD تستثمر 14 مليار دولار في تقنيات السيارات الذكية

الدعاء الجامع لكل خير في الدنيا والآخرة.. لا تغفله بساعة الإجابة

في سماء مصر الليلة.. القمر يظهر مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

معلمة إنجليزية تثير ضجة عبر السوشيال وتحال للمحكمة العليا لسبب غير متوقع

كفاية شماتة وتلقيح|رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

هل فعلها العوضي مع وحش الكون|ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة تعرضها للخيانة.. وعلاقة ريهام حجاج بالطلاق

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ