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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت نسرين طافش مرتدية بلوفر أنيقا وجذابا باللون الأبيض، وارتدت بالطو باللون الأزرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو نسرين طافش ..

https://www.instagram.com/reel/C2M3BYFtQMQ/?igsh=N2xtZGFueGpqZ2Rz

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