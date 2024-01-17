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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مصر الخير" تواصل حملة "سكن ودفا" على الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر

صدى البلد

واصلت مؤسسة "مصر الخير" تقديم المساعدات الإنسانية المكثفة في إطار حملة "سكن ودفا" على مستوى الجمهورية، والتي تشمل 4 محاور  أساسية هي الغطاء، والملابس الشتوية، وتحسين بيئة السكن،بخلاف محور الطعام الممتد طوال العام حيث تلبي المحاور كافة رغبات المتبرعين والمستحقين على السواء، بزيادة عدد الخدمات وتنوعها هذا العام لضمان تلبية احتياجات المستحقين المختلفة.

 

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وقامت مؤسسة "مصر الخير" ،اليوم، بتوزيع الألحفة والبطاطين والجواكت والفيستات على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملتها "سكن ودفا" بقرية الغريرة بمنطقة الهلايل والجنوبية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر والتي شملت الأسر التى قامت المؤسسة بإعادة بناء بيوتهم حيث تستمر في تقديم المساعدات اللازمة لهم .

وقال أحمد يوسف ،مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة وزعت ،اليوم، مشتملات حملة الشتاء على 42 أسرة بقرية الغريرة منطقة الهلايل والجنوبية مركز إسنا بالأقصر ممن قامت المؤسسة بإعادة بناء منازلهم بشكل كامل وتشطيبات كاملة من الأسر الأولى بالرعاية ، حيث تم توزيع الألحفة المميزة والبطاطين المميزة إضافة إلى الجواكت والفيستات الوتر بروف على كل أسرة وفقا لعدد أطفال كل أسرة .


وأشار مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إلى أن حملة "سكن ودفا" بدأت على الأرض منذ شهر أكتوبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية، وفق 4 محاور، أولها الغطاء، وثانيها الملابس، وثالثها تحسين بيئة السكن، بجانب استمرار خدمات مشروع الإطعام من حيث توزيع كراتين المواد الغذائية، ووجبة الإطعام الساخنة، وكروت المواد الغذائية، حيث استمرار كل هذه البنود ضمن الحملة.


وأوضح يوسف، أن الحملة تصل لكل محافظة من محافظات الجمهورية الـ 27، وتركز بشكل أكبر على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لأن الاحتياج ونسبة الفقر بها أعلى، لافتا إلى أن عدد المستحقين الذين تشملهم خدمات الحملة، يتوقف على إجمالي حجم التبرعات التي تستقبلها المؤسسة.

من جانبه أكد خالد عمران ،مدير مكتب مصر الخير بمحافظة الأقصر، أن المؤسسة تركز في حملة الشتاء "سكن ودفا" بشكل أكبر على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لأن الاحتياج ونسبة الفقر بها أعلى وأنها تستمر في حملتها التي تشكل توزيع الألحفة والبطاطين المميزة والجواكت والفيستات على الأسر الأولى بالرعاية .


وأوضح عمران أن المؤسسة لا تكتفي فقط بإعادة بناء البيوت للأسر المستحقة وتسليمها لهم وإنما تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات اللازمة ضمن حملاتها على مدار العام ومنها حملة الشتاء "سكن ودفا" المستمرة حالياً.


وأعربت الأسر التى تسلمت الألحفة والبطاطين والجواكت والفيستات ضمن حملة "سكن ودفا" عن سعادتها الغامرة باستلام المساعدات ، وقالت سعاد عبدالسميع 36 سنة ، من قرية الغريرة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر : قامت المؤسسة ببناء البيت الخاص بنا من حوالي سنتين ، وسلمته لنا ولم تكتف بذلك بل تواصل تقديم كافة المساعدات والخدمات اللازمة لنا ولم نكن نتوقع كل هذه المساعدات وكل هذا الخير "سترونا الله يسترهم وجزاهم الله كل خير " .

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