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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزراء وخبراء.. الأورمان تستعد لانطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتنمية المستدامة بالأقصر

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

تستعد جمعية الأورمان لانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 18 إلى 21يناير، وذلك للعام الرابع داخل مدينة الأقصر.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الإقتصادية الكبرى، استكمالاً للدور الذي بدأته منذ ما يزيد عن ٣٠ عاماً في جميع محافظات مصر.

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ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك استكمالًا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية علي عاتقها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات إقتصادياً وإجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، انه من خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الوزراء والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الاساسية يسعى المؤتمر الى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030.

واضاف أن هذا الدور يتمثل في تدشين ورعاية مبادرات مستدامة بهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بشكل مؤسسي متطور، فضلا عن التأكيد على دور التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى، فى تنمية المجتمعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

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