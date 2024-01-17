عايزة أعمل عملية.. البلوجر سوزي الأردنية تكشف السبب الحقيقي لخلافها مع والدها

كشفت البلوجر سوزي الأردنية تفاصيل خلافها مع والدها عبر السوشيال ميديا، قائلة “أنها كانت تترك مبلغ من المال مع والدها للحفاظ عليه وأنها بين الحين والآخر تقوم بأخذ جزء منه”.

وقالت سوزي الأردنية، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، قمت قبل عمل أحد الفيديوهات على السوشيال ميديا، بطلب من والدي مبلغ من المال، من أجل إجراء عملية جراحية، ولكني فوجئت أنه لم يهتم بما أقوله.

مكنتش في وعيي

وتابعت البلوجر سوزي الأردنية، أنه خلال الفيديو الذي كنت أقوم به، دخل والدي الغرفة، وسألته عن أنه هل قام بتوفير المال لي أم لي، لأفاجأ بقوله أنه قام بتسليف عمتي المال، ومن هنا بدأ الخلاف مع والدي، وانفعلت بشكل كبير ومكنتش في وعيي وقت اللايف"