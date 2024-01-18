السيسي يحذّر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة وجولة رابعة من الضربات الأمريكية ضد الحوثيين بعد استهداف سفينة بخليج عدن .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً

وزير الخارجية البريطاني يحض إيران على وقف تسليح الحوثيين

مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض شروط على المساعدات لإسرائيل

الولايات المتحدة تُصنف الحوثيين "كياناً إرهابياً عالمياً"

إيران: دعم واشنطن الكامل لإسرائيل "أساس الاضطراب" في المنطقة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في غزة واليمن.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، والتي حذر فيها من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي عبر الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن مسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة "الحوثي" اليمنية ضربت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن، في أول هجوم للجماعة بعد تصنيف واشنطن لها كـ"كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" مشيرة إلى أن السفينة التي لا تزال مستمرة في الإبحار، ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة، مؤكدةً "وقوع بعض الأضرار" في السفينة، لكن دون تسجيل أي إصابات.

وقالت "الراي" إن مسؤولاً أمريكيًا أكد أن الولايات المتحدة شنت جولة رابعة من الضربات على جماعة الحوثي فجر الخميس، في أقل من أسبوع، وسط استمرار استهدافها للسفن المارة في البحر الأحمر، واصفًا الضربات بـ"الاستباقية" أو الدفاعية، لأنها قضت على صواريخ ومواقع إطلاق "شكلت خطراً وشيكاً على السفن في البحر الأحمر".

وذكرت "الأنباء" أن المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قالت، إن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً، مؤكدةً ضرورة بذل المزيد من الجهد لإيصال المساعدات للفلسطينيين الذين يحتاجونها.، مضيفة "ندعم بشدة العمل الذي تقوم به كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة التابعة للأمم المتحدة".

وقالت "القبس" إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحض طهران على وقف دعم الحوثيين في اليمن.، قائلاً: "يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين أسلحة ومعلومات استخباراتية، وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر". وأضاف "يجب على إيران أيضاً أن تتوقف عن استخدام الوضع الإقليمي كغطاء للتصرف بشكل متهور وانتهاك سيادة الآخرين. لقد أوضحت ذلك لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان".

وذكرت "الجريدة" أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قال إن الديمقراطيين في المجلس يبحثون فرض شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

وأشارت "الوطن" إلى أن الولايات المتحدة، صنفت، جماعة الحوثي في اليمن "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، بهدف الضغط على الجماعة المتحالفة مع إيران، لوقف هجماتها على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فيما قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة "تصنف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224".

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله إن "دعم واشنطن الكامل لإسرائيل هو "أساس الاضطراب" في المنطقة، مضيفًا: "اليمنيون ودول أخرى في المنطقة تدافع عن الشعب الفلسطيني، ويتصرفون بناء على تجربتهم ووفق مصالحهم، ولا يتلقون أي أوامر أو تعليمات منّا".