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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخرك ربع ساعة وبتتقمص| تصريحات نارية من إبراهيم سعيد لـ رضا عبدالعال

إبراهيم سعيد ورضا
إبراهيم سعيد ورضا عبد العال

وجه إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق تصريحات نارية تجاه الكابتن رضا عبد العال الأخيرة التي ينتقده فيها.

وقال إبراهيم سعيد:" كابتن رضا معرفش زعلان مننا واشتكانا في كذا جهة معرفش ليه، كابتن رضا أكتر واحد بيهاجم لاعيبة مصر كلها ومدربين مصر كلها سواء أهلاوية او زمالكوية وخصوصا الأهلي في الفترة الأخيرة، وحتى بينقد الجماهير، فأنا جبت التصريحات دي ورديت ومعرفش ليه كابتن رضا مقموص، أو ليه زعلان، وانا جبت تاريخ حضرتك علشان اتابع علشان الجيل ده ميعرفش، ولحقت حضرتك سنة ونص، ومشوفتش حضرتك منتخب مصر، وعايزني اطلع أقول انك واخد كأس العالم ودوري الأبطال ولاعب 900 ألف ماتش، علشان حضرتك تبقى مبسوط، أنا راجل صريح وواضح واتقبل كل النقد، وفي الأول والأخر أنا بتكلم كورة، وانا مش عامل برنامج علشان حضرتك.

 

 

وأضاف سعيد خلال برنامج +90 المذاع على قناة النهار:" انا مقولتش حاجة غلط، وانا قولت إن معظم مبارياتك مع المنتخب هي ربع ساعة، وأنت اخرك ربع ساعة، وطوال تاريخك 4 ماتشات مع المنتخب، وكنت بقول انه اخرك ربع ساعة التقارير قالت انك شاركت 45 دقيقة، وإحنا في الأول والأخر بنتكلم كورة وطبيعي إني أرد عليك وأنت بتنقد وبتزعل من النقد ليك، وانت مسبتش حد إلا وفرمته، ووصلت للناس إنك ميسي، وحسست الناس إنك رافع كاس العالم ورافع دوري الأبطال، وعارف انك ميسي بتاع مصر ومعاك 3 أمم إفريقيا  لعب كاس عالم حضرتك يا كابتن ملعبتش غير 4 ماتشات بس، وأنا لعبت 76 ماتش ولعبت 3 كاس أمم إفريقيا وكسبت اتنين منهم، وأنا مش هتكلم غير في الكورة ومش هرد على غير اللى بيتكلم معايا في الكورة إنما نخرج بره اطار الكورة مش هرد، وبعض الناس بتستفزني مش هرد".

رضا عبد العال إبراهيم سعيد منتخب مصر الأهلي والزمالك إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر

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