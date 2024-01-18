بعد جراحة غامضة للأميرة كيت.. ملك بريطانيا مصاب بهذا المرض

تدهورت الحالة الصحية لأفراد العالة المالكة البريطانية بشكل غير متوقع، فقد أجرت الأميرة كيت جراحة في البطن، بينما من المقرر أن يخضع الملك تشارلز الثالث لإجراء طبي لعلاج حالة تضخم البروستاتا في الأسبوع المقبل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تخلفت الأميرة كيت عن القيام بالواجبات الملكية لعدة أشهر بعد الجراحة التي أجريت لها في البطن لكنها غير مصابة بالسرطان.

وسيتم علاج حالة الملك تشارلز البروستاتا هذا الأسبوع، علمًا أن هذه الحالة شائعة بين كبار السن وغير سرطانية. ويبلغ الملك من العمر 75 عامًا.

عادةً ما يتم الحفاظ على سرية صحة أفراد العائلة المالكة العليا ولا يتم الإعلان عنها إلا في حالات محدودة، ولذلك فإن قرار الكشف عن حالتين مهمتين في نفس اليوم كان مفاجئًا.

وتم الإعلان عن دخول الأميرة إلى مستشفى خاص في وسط لندن يوم الثلاثاء لإجراء جراحة وأنها تتعافى هناك. وفهم أن حالتها جيدة، ولكن من المتوقع أن تقضي حتى أسبوعين في المستشفى وتبقى بعيدة عن الأضواء العامة حتى بعد عيد الفصح بعد استمرار فترة الشفاء لعدة أشهر.

من الواضح من مدة الوقت اللازمة للتعافي ومن البيان الصادر عن القصر أن حالة الأميرة خطيرة، على الرغم من أنه تم التأكيد على أن الجراحة كانت مخططة وناجحة.

ودعا القصر إلى احترام الخصوصية الطبية للأميرة وأضاف: "إنها تأمل في أن يفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على قدر كبير من الحياة الطبيعية لأطفالها قدر الإمكان".

وسيتخلى الأمير ويليام أيضًا عن القيام بالواجبات الملكية في الأسابيع القادمة ليكون بجانب زوجته والأمير جورج البالغ من العمر 10 سنوات والأميرة شارلوت البالغة من العمر 8 سنوات والأمير لويس البالغ من العمر 5 سنوات.

وبعد أقل من 90 دقيقة، تم نشر بيان منفصل من قبل قصر باكنجهام يكشف عن حاجة الملك إلى "إجراء تصحيحي" في الأسبوع المقبل لعلاج تضخم البروستاتا.

يقيم الملك في منزله الخاص بالقرب من بالمورال مع الملكة، وذكرت مصادر ملكية أنه في "حالة جيدة" وروح معنوية عالية.

يُعتقد أن توقيت الإعلان عن حالة الملك بعد فترة قصيرة من الأخبار عن الأميرة كان لا مفر منه بسبب الالتزامات المجدولة للملك يومي الخميس والجمعة.