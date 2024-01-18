القبض على "بطل رامبو" في ألمانيا بسبب ساعة

تم احتجاز النجم السينمائي السابق وحاكم ولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزنيجر، لعدة ساعات في مطار ميونيخ الألماني.

ووفقا لموقع “روسيا” بسبب عدم إعلانه عن ساعة فاخرة، مما أدى بالتقارير إلى فرض غرامة كبيرة عليه قبل أن يُسمح له أخيرًا بمتابعة رحلته إلى النمسا، بلده الأصلي.

بدأت المشكلة بعد وصول طائرة شوارزنيجر من لوس أنجلوس إلى ألمانيا يوم الأربعاء بعد الظهر.

وتم إيقافه من قبل ضباط الجمارك، الذين قاموا بتفتيش أمتعته واكتشفوا ساعة من صنع خاص، لشركة "أوديمار بيجيه".

وتجري التحقيقات حول هذا الحادث كحالة احتمالية للتهرب الضريبي، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الجمارك الألمانية توماس مايستر. وقال: "كان يجب تسجيل الساعة لأنها واردة كمستوردة".

نشرت صحيفة "بيلد" صورة للنجم البالغ من العمر 76 عامًا، وهو يحمل علبة الساعة في مكتب مع ضابطي جمارك.

وأفاد شوارزنيجر لوسائل الإعلام أنه حاول أن يوضح للسلطات أنه جلب الساعة لبيعها في مزاد يوم الخميس في النمسا لصالح مبادرته المتعلقة بالمناخ، ولكن دون جدوى.

قدرت قيمة الساعة التي صُنعت خصيصًا لشوارزنيجر بأكثر من 20,000 يورو (21,800 دولار). تأخرت مغادرته بشكل إضافي عندما حاول دفع ضرائبه وغرامته ولكن جهاز الدفع ببطاقة الائتمان لم يكن يعمل وكان الحد المسموح به للسحب من الصراف الآلي الذي جرى إحضاره له منخفضًا جدًا.

تم حل مشكلة الدفع أخيرًا، وتم السماح لشوارزنيجر بمتابعة رحلته إلى النمسا بعد حوالي ثلاث ساعات من وصوله إلى ميونيخ.