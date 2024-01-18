عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة للمصريين.. ماذا يعني السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم إلى السعودية؟

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

تصدر قرار السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم إلى السعودية، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن صدور القرار قريبا من قبل المملكة.. فما القصة؟

ووفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإنه من المقرر صدور الموافقة على السماح بدخول العمالة، الذين سبق أن قدموا للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بـ3 سنوات.

السعودية تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية​ من 6 دول

المنتهية تأشيراتهم.. قرار عاجل من السعودية يخص الوافدين إلى المملكة

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

تفاصيل استخراج تأشيرة الحج والعمرة بأسرع طريقة

ماذا يعني القرار؟

ووفقا لما نقلته الصحيفة السعودية على لسان مصادر بالمملكة، فإنه جرت الموافقة على إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً، بمنع أي وافد يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة التأشيرة من العودة، إلا بعد مرور 3 سنوات.

وجرى إبلاغ فروع مكاتب الجوازات، والمنافذ الجوية، وشركات الطيران، ورؤساء المناوبات، والملاحين، وشركات الشحن وصالات الترانزيت بعمل القرار اعتباراً من تاريخه.

ويشير مختصون إلى أن القرار يأتي في إطار التحسينات المتعاقبة والمتلاحقة التي تعنى بتطوير البيئة الاستثمارية والعمالية.

لماذا صدر قرار المنع؟

وجاء قرار المنع، الذي أعلنته الجوازات سابقا، بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد.

ويأتي ذلك لما يترتب عليه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل أنفسهم، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك.

ويعني عدم عودتهم تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف أخرى نتيجة عدم العودة للعمل في الوقت المحدد، فضلا عن أن ذلك يعد مخالفة من قِبل العامل، لإنهائه عقد العمل لسبب غير مشروع.

شروط تأشيرة الخروج والعودة

جدير بالذكر أنه من بين شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة، يجب أن يتوفر بصمة الفرد المراد إصدار التأشيرة له، وأن يتم سداد جميع المخالفات المرورية التي يتعرض لها العامل، وألا توجد لديه مخالفات قائمة أو تأشيرة سارية. 

كما يجب أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يومًا على الأقل.

ووفقًا لنظام العمل في آخر نسخة له، يتحمل صاحب العمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي غرامات تترتب عن تأخيرها، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم الخروج والعودة، وتذكرة العودة للعامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

وفي حالة عدم صلاحية العامل للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع، يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده. 

وعندما يرغب العامل في نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر، يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل الخدمات، في حين يتعين على صاحب العمل السابق تكاليف إعداد ونقل جثمان العامل إلى الجهة التي تم فيها عقد العمل أو استقدام العامل منها، ما لم يتم دفنه بموافقة ذويه داخل المملكة. 

ويكون صاحب العمل معفى من هذه التكاليف إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتغطيتها.

السعودية السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم تأشيرة السعودية اخبار السعودية تأشيرة دخول وخروج السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

فتاوى وأحكام.. حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة.. فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها.. تحذير من عادة سيئة منتشرة أثناء الطعام نهى عنها الشرع

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

الداخلية تتدخل لحل مشكلة طريق الصعيد الحر

إثيوبيا ترفض بيان الجامعة العربية بشأن الاتفاقية المبرمة مع الصومال

تفشي الملاريا| ضربة موجعة للمنتخب المالي قبل مواجهة تونس المرتقبة

ضغط أمريكي على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة

غضب بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار ضد قوات الاحتياط

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ