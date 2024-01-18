بشرى سارة للمصريين.. ماذا يعني السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم إلى السعودية؟

تصدر قرار السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم إلى السعودية، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن صدور القرار قريبا من قبل المملكة.. فما القصة؟

ووفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإنه من المقرر صدور الموافقة على السماح بدخول العمالة، الذين سبق أن قدموا للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بـ3 سنوات.

ماذا يعني القرار؟

ووفقا لما نقلته الصحيفة السعودية على لسان مصادر بالمملكة، فإنه جرت الموافقة على إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً، بمنع أي وافد يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة التأشيرة من العودة، إلا بعد مرور 3 سنوات.

وجرى إبلاغ فروع مكاتب الجوازات، والمنافذ الجوية، وشركات الطيران، ورؤساء المناوبات، والملاحين، وشركات الشحن وصالات الترانزيت بعمل القرار اعتباراً من تاريخه.

ويشير مختصون إلى أن القرار يأتي في إطار التحسينات المتعاقبة والمتلاحقة التي تعنى بتطوير البيئة الاستثمارية والعمالية.

لماذا صدر قرار المنع؟

وجاء قرار المنع، الذي أعلنته الجوازات سابقا، بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد.

ويأتي ذلك لما يترتب عليه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل أنفسهم، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك.

ويعني عدم عودتهم تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف أخرى نتيجة عدم العودة للعمل في الوقت المحدد، فضلا عن أن ذلك يعد مخالفة من قِبل العامل، لإنهائه عقد العمل لسبب غير مشروع.

شروط تأشيرة الخروج والعودة

جدير بالذكر أنه من بين شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة، يجب أن يتوفر بصمة الفرد المراد إصدار التأشيرة له، وأن يتم سداد جميع المخالفات المرورية التي يتعرض لها العامل، وألا توجد لديه مخالفات قائمة أو تأشيرة سارية.

كما يجب أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يومًا على الأقل.

ووفقًا لنظام العمل في آخر نسخة له، يتحمل صاحب العمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي غرامات تترتب عن تأخيرها، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم الخروج والعودة، وتذكرة العودة للعامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

وفي حالة عدم صلاحية العامل للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع، يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده.

وعندما يرغب العامل في نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر، يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل الخدمات، في حين يتعين على صاحب العمل السابق تكاليف إعداد ونقل جثمان العامل إلى الجهة التي تم فيها عقد العمل أو استقدام العامل منها، ما لم يتم دفنه بموافقة ذويه داخل المملكة.

ويكون صاحب العمل معفى من هذه التكاليف إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتغطيتها.