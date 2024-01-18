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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر إعداد وبطولتان وديتان.. بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك تتجه إلى الإمارات

الزمالك
الزمالك

غادرت القاهرة صباح اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإمارات، استعداداً للانتظام في معسكر إعداد يتخلله خوض بطولتين وديتين.

 

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وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي ستخوض معسكر الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

 

ويترأس بعثة الزمالك أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة،ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها لها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

 

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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