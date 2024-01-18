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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يهبط عند التسوية مع نمو صيني مخيب للآمال

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الأربعاء مع مخالفة النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في المستقبل، في حين أثرت قوة الدولار الأميركي على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ذ دولار، أو 1.57%، إلى 77.06 دولار للبرميل عن التسوية. وانخفضت العقود الآجلة عند التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتًا، أو 1.27%، إلى 71.48 دولارًا.

وحتى الصراعات البحرية والجوية المستمرة في البحر الأحمر لم تكن كافية لدعم النفط، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن اضطرار الناقلات إلى التوقف مؤقتًا أو تغيير مسارها، مما يزيد من تكاليف الشحن وتباطؤ عمليات التسليم.

ونما الاقتصاد الصيني في الربع الرابع بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو ما خالف توقعات المحللين وأثار تساؤلات حول التوقعات التي ترى أن الطلب الصيني سيغذي نمو النفط العالمي في 2024.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن البيانات الاقتصادية "لا تنهي الرياح المعاكسة بشأن الطلب على النفط الخام، فالتوقعات الصينية لعامي 2024 و2025 لا تزال قاتمة".

"كانت صناعة النفط تدعم فكرة أنه على الرغم من التعافي الوعر، فإن الطلب على النفط من الصين كان مرنًا ومن المرجح أن يصل إلى مستويات قياسية في عام 2024."

ومع ذلك، ارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في عام 2023 بنسبة 9.3% إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى ارتفاع الطلب حتى لو تخلف عن توقعات بعض المحللين.

كما ظهرت علامات أخرى على الطلب الصيني المطرد.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضت التوقعات بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال ساشديفا: "قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقعات أضعف للطلب على النفط حيث يميل النشاط الاقتصادي إلى التباطؤ في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يترك أسعار النفط ضعيفة".

وفي البحر الأحمر، ظلت التوترات مرتفعة حيث شنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ضربات جديدة ضد المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أصاب صاروخ حوثي سفينة يونانية.

 وقال بنك أستراليا في مذكرة: "على الرغم من أن معايير النفط قد لا تعكس هجمات البحر الأحمر، إلا أن السعر الحقيقي للنفط والمنتجات النفطية بالنسبة للمستهلكين قد زاد نظرا لتعطيل التدفقات التجارية عبر البحر الأحمر وقناة السويس"، كما قال فيفيك دار، استراتيجي التعدين والسلع الطاقة في الكومنولث.

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