تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بجروبات شاومينج على تليجرام

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان في مختلف المحافظات حسب جدول كل محافظة.

يأتي ذلك بعد أن استجاب بعض الطلاب لنداءات شاومينج التي دعاهم فيها لتصوير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعد توزيعها في اللجان لنشرها على تليجرام للحصول على الاجابات.

ويستأنف اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وفقاً للجداول المعلنة في كل محافظة على مستوى الجمهورية .

وبدأ الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان الدراسات الاجتماعية ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

كما تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الجيزة وأسوان ، بدء امتحان الجبر والإحصاء ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

وفي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط .. تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن بدء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

وفي القليوبية ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء امتحان العلوم .

وفي المنوفية ومطروح ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء الدراسات الاجتماعية التي يؤديها الطلاب من 9 صباحا لـ 11 صباحا

قرارات عاجلة بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

