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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي 2023-2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس  عن نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي 2023-2024، تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

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وفازت بالمركز الأول كلية الآداب عن العرض المسرحي "حياة شخص ما" من تأليف وإخراج محمد رضا، وفازت بالمركز الثاني كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "مخلفات مصنع الكرتون" من تأليف محمد السوري وإخراج إفرايم كامل.

فيما حصدت كلية التربية المركز الثالث عن العرض المسرحى "تاجر البندقية" لوليم شكسبير من إخراج يوسف محمد، وفازت بالمركز الرابع كلية الهندسة عن العرض المسرحي "إنسان سعيد" من تأليف سعید سالمان وإخراج جورج جيهام.

وحصدت المركز الخامس كلية الألسن عن العرض المسرحي"الأشجار تموت واقفة"  إعداد طارق رجب وإخراج زياد القاضي، ونالت المركز السادس كلية الحاسبات والمعلومات عن العرض المسرحي "ليالي الأنس" من تأليف محمود جمال وإخراج يوسف عماد.

وفازت بالمركز السابع كلية البنات عن العرض المسرحي "في منتصف الخريف" من تأليف محمد السوري وإخراج جيسيكا صفوت، وحصدت المركز الثامن كلية التجارة عن العرض المسرحي "أول من رأى الشمس" من تأليف محمد عادل وإخراج محمود توفيق.

وفي المركز التاسع، جاءت كلية الحقوق عن العرض المسرحي "اختلال" من تأليف مجيب أحمد وإخراج أحمد نادي، وعن المركز العاشر فقد حصلت عليه كلية الزراعة عن العرض المسرحي "مرسل إلى" من تأليف طه زغلول وإخراج عمر علي.

وحصدت المركز الحادي عشر كلية الطب عن العرض المسرحي "تحت الأنقاض" من إعداد وإخراج سارة محمد، وفازت بالمركز الثاني عشر كلية طب الأسنان عن العرض المسرحي "مخبز السيد لويز "من تأليف وإخراج أبانوب مجدي. 

وختاما المركز الثالث عشر، وحصلت عليه كلية العلوم عن العرض المسرحي “رقصة إدراك”، إعداد أحمد هشام وإخراج أحمد هشام.

جاء ذلك بتنسيق طارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى، مدير إدارة النشاط الفني برعاية الشباب.

جامعة عين شمس مهرجان الإكتفاء الذاتي نتائج مهرجان الإكتفاء الذاتي Jobs Education

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