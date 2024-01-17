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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر توصيات المؤتمر الدولي الثالث لزراعة الكلى والمناعة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أوصى المؤتمر السنوي لزراعة الكلى والأعضاء والمناعة في دورته الثالثة بجامعة عين شمس، بضرورة متابعة المتبرعين وتشجيع كل مركز على وجود عيادة متابعة سنوية للمتبرعين، وأهمية التواصل مع استشاري المناعة لتوضيح الارتباك في نتائج بعض الاختبارات المناعية مما يتيح اتخاذ قرار الزرع و متابعة المرضى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

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وأكد المؤتمر على ضرورة أن يعتمد المدير الطبي لفريق زراعة الكلي من خلال الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي والنقابة العامة للأطباء والعلاج  الحر، إضافة إلى خبرة جيدة في زراعة الكلي.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء اعتماد خاص بالتوافق النسيجي تحت مظلة GAHAR وتمثيل خبراء علم المناعة في زرع المناعة في هذه الأفرقة العاملة،  وشملت فعاليات الدعوة الجمعيات المهنية ووكالات الاعتماد الحكومية لوضع متطلبات لمديري برامج الزراعة تشمل التعليم والتدريب المناسب لزيادة الخبرة (مثل عدد الحالات المزروعة).

يذكر أن المؤتمر أقيم على مدار ثلاثة أيام  خلال الفترة من ١١ يناير حتى ١٣ يناير الجارى ، تحت إشراف قسم زراعة الأعضاء بطب عين شمس ، وقد لاقي نجاحاً كبيراً ، وتمت خلاله مناقشة جوانب مختلفة من علم المناعة، وكذلك علم وراثة الزرع الكلوي ودور الاختبارات المناعية، والتي تلعب جزءا لا يتجزأ من قرارات التشخيص واتخاذ قرارات العلاج في عملية الزراعة.

وحضر المؤتمر الدكتور محمود المتينى رئيس برنامج زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس ورئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور مجدى الشرقاوى رئيس المؤتمر ورئيس قسم الكلي بطب عين شمس بكلية الطب والدكتور أحمد حلاوة والدكتور أحمد مصطفى والدكتور طارق الطنطاوى والدكتور مدحت عسكر سكرتارية المؤتمر. 

كما شارك في فاعليات المؤتمر علماء مصر ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى مختلف الجامعات المصرية والمعهد القومي للكلي و معهد ناصر ووزارة الصحة المصرية.

وتشكلت اللجنة التنظيمية من لفيف من الأطباء علي رأسهم الدكتور هشام السيد، والدكتور طارق الطنطاوي، والدكتور أحمد عمارة، والدكتورة ريم محسن، والدكتور عبدالرحمن البريقي، والدكتور محمود نادي.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
المؤتمر السنوي لزراعة الكلي الدكتور محمد ضياء جامعة عين شمس Jobs Education

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