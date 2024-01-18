أمر محزن| روسيا تعلق على بقاء الجيش الأمريكي في العراق

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن وجود الجيش الأمريكي في العراق، خلافا للقرار الذي اتخذه برلمان البلاد منذ فترة طويلة بشأن انسحاب القوات الأجنبية، أمر محزن.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2023: "الأمريكيون ببساطة لا يغادرون.. في الآونة الأخيرة، سمعت مثل هذه الكلمات مرة أخرى من بغداد حول إحجام الأمريكيين عن الخروج ببساطة من هناك.. إنه أمر محزن".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، عن وجود خلافات بين مكونات المجتمع السياسي العراقي حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن رئيس الوزراء محمد السوداني أطلق تصريحاته لإرضاء الجماهير، وأنه أبلغ واشنطن سرا أنه مستعد للتفاوض لبقاء القوات الأمريكية في العراق.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه:"أبلغ مسؤولين أمريكيين إن إعلان السوداني إخراج القوات الأمريكية من العراق كان "محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية" وأنه "ملتزم بالتفاوض" بشأن الوجود المستقبلي لقوات التحالف الدولي في الأراضي العراقية".