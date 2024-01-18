حزب الله يعلن موقفه من سحب قواته الموجودة على حدود إسرائيل

قال مسؤولون في لبنان، اليوم الخميس، إن حزب الله رفض مقترحات المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستاين لتهدئة الأوضاع علي الساحة الشمالية وسحب قواته من الحدود.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤول لبناني كبير مطلع على موقف حزب الله، إن الحزب "مستعدة للاستماع" ويظل منفتح على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أمريكا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وعده بتوقف الهجمات على إسرائيل إذا توقفت الحرب في غزة.

خلال جلسة حوارية بمنتدى دافوس، أشار عبد اللهيان إلى تطورات غزة وقال: لا يوجد حل عسكري للأزمة في غزة، وجذر الأزمة ليس في 7 أكتوبر، بل في 75 سنوات من الاحتلال".

وأكد عبد اللهيان أن الحل السياسي والديمقراطي هو الحل الجذري للأزمة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية.