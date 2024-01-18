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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«استسلام لـ حماس».. بيان عاجل من إسرائيل عن وقف الحرب

إسرائيل
إسرائيل

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن وقف الحرب استسلام لحركة حماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال ساعر، تعليقا علي الاتصالات من أجل التوصل إلي صفقة رهائن جديدة، إن “البديل في الوقت الحالي، الجاد والواضح، هو بين إخضاع حماس أو الاستسلام لحماس… أنا ضد الاستسلام لحماس، لذلك لا توجد طريقة سوى زيادة الضغط العسكري”.

وعندما سئل عما إذا كان سيستقيل من الحكومة إذا قرر بيني جانتس الاستقالة أيضا، أجاب ساعر: “سأفعل ما فعلته طوال حياتي، سأفعل ما أعتقد أنه جيد لـ إسرائيل”.

وأمس، علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتهامه بعرقلة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

نتنياهو يرفض إنهاء الحرب

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، ردا على اتهامه بعرقلة مقترح تبادل أسرى: “رئيس الحكومة رفض فقط طلب حماس إنهاء الحرب”.

وأضاف: “الشرط الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الوزراء نتنياهو بشكل قاطع هو مطلب إنهاء الحرب”.

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وكانت القناة 13 العبرية، ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وضعت مؤخرا قواعد أساسية لأي اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر في وقت لاحق، ومن جانب واحد، تشديد هذه القواعد.

ونقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه قوله: “إن نتنياهو يتهرب من المضي قدماً في صفقة الرهائن”.

وأوضحت القناة العبرية، أن وزير الحرب بيني جانتس والمراقب غادي آيزنكوت لم يتم إخبارهما أو استشارتهما بشأن التغيير، وأن بعض الوزراء واجهوا رئيس الوزراء بغضب بشأن هذه المسألة.

غزة حماس إسرائيل

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