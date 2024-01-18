اختفاء المعتقليين الفلسطينيين.. مركز حقوقي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار خطير

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن مصادقة الهيئة العامة لـ الكنيست الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم 4 أشهر إضافية، تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين الفلسطينيين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وأوضح المرصد أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين الفلسطينيين يعكس اشتراك مختلف السلطات في الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة.

وأشار إلى أن ذلك الغطاء القانوني يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.