مصر تحظى بإشادة أممية لجهودها في إيصال المساعدات إلى غزة

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن زيارة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ، للعريش ، تعد الأولى لها عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

واستعرض المحافظ خلال لقائه سيجريد كاخ، الأربعاء، جهود مصر في استقبال وإيصال المساعدات لقطاع غزة، وطريقة إدخال تلك المساعدات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

من جانبها ، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن ، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع ، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.

وأشارت سيجريد كاخ إلى أنها ستزور مخازن المساعدات في مدينة العريش، ومعبر رفح البري، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع كافة الأطراف على مسار تدشين الألية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.