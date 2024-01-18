بسبب 3 عوامل.. ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع توقع أوبك نموا قويا نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين، في حين تتطلع السوق أيضا إلى تعطل إنتاج النفط الأمريكي وسط موجة باردة، فضلا عن توترات في الشرق الأوسط.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.6٪، إلى 78.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أو 1٪، إلى 73.26 دولار.

وقالت أوبك، في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة 1.85 مليون برميل يوميا في 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها في ديسمبر.

ومع ذلك، فقد تم تقييد مكاسب الأسعار في الوقت الحالي حيث اعتبر السوق محركات مختلطة.