سقط من علو بالمحكمة.. إصابة محامٍ في الدقهلية

أصيب محامٍ بكسر فى العمود الفقري إثر سقوطه من الدور الأول بمحكمة المنصورة الابتدائية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة تأمين المحاكمه بسقوط محامٍ من الدور الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنصورة، حيث اختل توازنه.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة محمد رضا السعيد سلامة، 35 عاما، محامٍ، مقيم ميت العامل التابعة لمركز أجا.

وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بكسر بالعمود الفقري وإصابات متفرقة.

جارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة لإخطار النيابة العامة.