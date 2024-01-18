بحوزته خاتم مقلد لشعار الجمهورية.. سقوط أخطر مزور للمستندات الرسمية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية لجهات مختلفة- 125 أصول وصور وشهادات ومستندات مزورة - أجهزة وأدوات تُستخدم فـى التزوير)..وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.