باحث أثري: سليم حسن نموذج للنضال الوطني والعلمي في مصر|فيديو

قال الدكتور شريف شعبان، باحث أثري، إن الدكتور سليم حسن يعتبر نموذجا للنضال الوطني والعلمي في مصر، مؤكداً أنه ظهر في توقيت الأجانب كانوا يسيطرون على مجال الآثار.

وأضاف “شعبان”، خلال لقائه على القناة الأولى، "الدكتور سليم حسن لم يكن له حظ أن يصل لمنصب علمي بداية حياته، وعمل معلماً في المدرسة الأميرية، ثم توسط له أحمد كمال باشا مؤسس علم الآثار المصرية، لكي يسافر في بعثات أجنبية في فرنسا، وحصل على 3 دبلومات".

وتابع "سليم حسن تعلم اللغة المصرية القديمة، وحصل على دبلومة للآثار المصرية، واشترك في مجموعة من الحفاير العلمية، ولم يقتصر على البحث العلمي فقط، ولكن أصبح له دور في الأكتشافات الأثرية في مصر".