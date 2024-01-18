برلماني يطالب الوزراء والمحافظين بمتابعة مواقع العمل والإنتاج والاستثمار

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة للوزراء بضرورة تكثيف زياراتهم لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات، في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.

وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره آليوم من جميع الوزراء بصفة عامة ووزراء الصناعة والتجارة والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العآم والسياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعي بصفة خاصة بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مؤكداً الاهمية الكبيرة لقيام الوزراء بجولات متعددة ومفاجأة لمختلف مواقع العمل والانتاج فى جميع المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها.

وقال النائب السيد شمس الدين : إن هذه الزيارات تجعل الوزراء لديهم القدرة على التعرف على جميع المشكلات والتحديات التى تواجه مختلف المشروعات التابعة للحكومة والقطاع الخاص واتخاذ القرارات الفورية لمواجهتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نراه دائماً يحرص على القيام بالعديد من الجولات المفاجأة بصفة عامة وفى أيام الاجازات وخصوصاً يوم الجمعة

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن أمله أن يرى عدداً كبيراً من الوزراء والمحافظين الذين يقومون بجولات تفقدية لمختلف مواقع العمل والانتاج حتى فى أيام الاجازات مؤكداً أن متابعة الوزراء للمشروعات الاستثمارية التابعة للحكومة والقطاع الخاص سيكون له اثاره الايجابية فى دعم الاقتصاد الوطني وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التى تواجه المشروعات الاستثمارية

ووجه النائب السيد شمس الدين التحية والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الذى جعله مكتبه خارج ديوان عام محافظة كفر الشيخ من خلال زياراته شبه اليومية لمختلف مواقع العمل والانتاج والمشروعات الصناعية والزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ حقق نجاحات كبيرة وملموسة فى كل ما يتعلق بدعم المشروعات الاستثمارية ودعم مستثمرى القطاع الخاص ونسف الروتين والبيروقراطية التى تعرض المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واعطاء اولوية قصوى لمتابعة نشاط المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية على مستوى محافظة كفر الشيخ واتخاذ القرارات الفورية لحل المشكلات التى تواجه أهالى وجماهير كفر الشيخ من خلال لقاءاته وحواراته المباشرة معهم خلال زياراته الميدانية والتفقدية لمختلف المواقع الخدمية والجماهيرية داخل المحافظة بمختلف مدنها ومراكزها وقراها