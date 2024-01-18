خاتم ذكي وهواتف مزودة بالذكاء الاصطناعي|أبرز ما أعلنت عنه سامسونج في Unpacked 2024

كل ما تريد معرفته عن حدث سامسونج Unpacked 2024

هواتف سامسونج Galaxy S24 تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي

سامسونج تعلن عن تقنية الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

إطلاق هواتف سامسونج جالاكسي S24 وS24 بلس

الإعلان عن هاتف سامسونج جالاكسي S24 الترا

شهد حدث Unpacked من سامسونج لعام 2024، إطلاق العديد من المنتجات الجديدة، وخلال فاعلية إطلاق المنتجات السنوية للعملاق الكوري، أوضحت أن أحدث هواتفها Galaxy S24، تعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الطريقة التي يرسل بها المستخدمون الرسائل النصية، إلى إجراء المكالمات، إلى التقاط الصور، إلى البحث في الويب، حيث يوجد في قلب كل هاتف نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يحمل الاسم Galaxy AI، والذي تم تصنيعه بالشراكة مع Gemini من جوجل.

فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول حدث سامسونج Unpacked 2024، سنوضح لك خلال السطور التالية كل المنتجات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر سامسونج السنوي الأول لهذا العام.

1. تقنية Galaxy AI:

كان نجم العرض في حدث Unpacked، بلا شك هو Galaxy AI، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد القائم على الجهاز والمستند إلى السحابة من سامسونج.

يوفر نموذج Galaxy AI المضمن في كل طراز من سلسلة سامسونج Galaxy S24، مجموعة من القدرات التوليدية، بما في ذلك اكتشاف اللغة وترجمتها وإنشاء الصور والترميز، يتم تشغيل هذه الوظائف بواسطة عائلة Gemini من جوجل، حيث يقوم Gemini Nano بتمكين الأدوات المستندة إلى النص وGemini Pro لمهام مثل ترجمة الصوت، ومن بين أحدث ميزات Galaxy AI ما يلي:

- دائرة للبحث باستخدام جوجل: باستخدام هواتفGalaxy S24، يمكنك النقر فوق كائن أو وضع دائرة حوله داخل صورة ما لإجراء بحث جوجل، نظرًا لأن النتائج يتم عرضها أعلى شاشتك أو تطبيقك الحالي، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

- الترجمة المباشرة: تعمل هذه الميزة على هواتفGalaxy S24، ويمكنك الآن سماع الترجمات في الوقت الفعلي ونسخها أو أثناء إجراء مكالمة هاتفية، سوف يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بترجمة المستلم إلى لغتك مباشرة.

- مساعدة النسخ: يستطيع Galaxy AI نسخ وترجمة وتلخيص الرسائل الصوتية والنصوص في تطبيق Samsung Notesإلىجانب تعديل نصوص الملخصات، سواء كان تعدادا نقطيا أو مكتوبا في فقرات.

- التحرير التوليدي: مثل برنامج Magic Editor من جوجل، يتيح لك Galaxy AI تعديل الصور عن طريق الضغط لفترة طويلة على العناصر وتحريكها أو تغيير حجمها أو إزالتها من الخلفية، يمكنك أيضا توسيع الصور من خلال التعبئة التوليدية، مع تشغيل Imagen 2 من جوجل في الواجهة الخلفية.

- المساعدة في الدردشة: عندما لا تكون متأكدا من كيفية صياغة الرسالة بشكل مناسب، يمكن لـ Galaxy AI توفير بدائل بصيغات مختلفة، بما في ذلك الصيغ غير الرسمية والرسمية.

وفقا لشركة سامسونج، ستكون كل ميزة من ميزات Galaxy AI، باستثناء أي ميزة خاصة بإعدادات الكاميرا، متاحة عبر طرز S24 الثلاثة.

Galaxy AI

2. هواتف سامسونج جالاكسي S24 وS24 بلس:

أطلقت سامسونج ثلاثة نماذج من هواتف Galaxy S، فقد أضافت الشركة العديد من ترقيات الميزات هذا العام مما يجعل هاتفي Galaxy S24 وS24 Plus ثنائيا واعدا من الأجهزة.

بشكل عام، تبدو الهواتف أرق وأخف وزنا من الطرازات السابقة Galaxy S23، مع تصميم ذو حواف مسطحة، يأتي الهاتفان في ألوان جذابة هي: البنفسجي والأصفر والرمادي والأسود، مع مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 12 جيجابايت، ولكن الإصدار الأساسي يأتي برامات 8 جيجابايت.

يدعم كل من Galaxy S24 وS24 Plus معدل تحديث متغير، مما يساعد الشاشات بالتعديل بسلاسة بناءً على المحتوي المعروض عليها، كما أنها أكثر سطوعا من أي وقت مضى عند 2600 شمعة في المتر المربع، وهذا أكثر بكثير من شاشة iPhone 15 البالغ 2000 شمعة في المتر المربع.

جنبا إلى جنب مع البطاريات الأكبر بسعة 4000 مللي أمبير و4900 مللي أمبير في الساعة، بزيادة 100 مللي أمبير في الساعة عن طرازات العام الماضي، تعمل هذه الهواتف بأحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، والتي توفر أداءً رسوميا محسنا وحوسبة الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة للكاميرات، تقول سامسونج إنها زودت هاتفي Galaxy S24 بمستشعرات بكسل أكبر وتثبيت صورة بصرية أوسع بمقدار 2x، ويبدأ سعر هاتفي Galaxy S24 وS24 Plus من 799 دولارا و999 دولارا على التوالي، وعلاوة على ذلك، تعد سامسونج بما يصل إلى 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل لجميع طرز Galaxy S24، بما يتوافق مع التزام جوجل بأجهزتها.

Galaxy S24 وS24 Plus

3. الإعلان عن هاتف سامسونج جالاكسي S24 الترا:

يحصل طراز سامسونج Galaxy S24 Ultra المتميز على العديد من ترقيات الميزات الخاصة به هذا العام، بدءًا من إطار جديد من التيتانيوم وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Armor، وكلاهما يجعله هاتف سامسونج الأكثر متانة على الإطلاق.

ويتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة مزودة بتقنية LTPO، إلى جانب دعم العمل مع القلم S Pen المدمج الذي يستخدم مع أداة Circle to Search الخاصة بتقنية Galaxy AI.

ويحسب لشركة سامسونج أن نسبة الشاشة إلى الجسم في هاتف Ultra أصبحت أكبر قليلا، مع حواف أقل حجما وشاشة مسطحة مقارنة بالزجاج المنحني للطرز السابقة، ومن خلال تسطيح الحواف، ستكون تجربة الكتابة والمشاهدة في هاتف Galaxy S24 Ultra أفضل بكثير من سابقاتها.

ومن ناحية الكاميرا، قامت سامسونج بتجهيز طراز Ultra بـ 4 أجهزة استشعار في الخلف، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5X.

وعلى غرار الطرازات الأساسية، يحتوي Ultra على وحدات بكسل أكبر بنسبة 60% لالتقاط الضوء بشكل أفضل، ومن المحتمل أن تلاحظ الفرق بشكل أكبر في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، عندما تحتاج كاميرا الهاتف إلى إعادة إنتاج التفاصيل بأكثر الطرق فعالية.

كما يتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بنظام تبريد محسن، مع غرفة بخار تدعي الشركة أنها أكبر بنسبة 93% من تلك الموجودة في الطراز السابق، من المرجح أن يلاحظ اللاعبون، وخاصة أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من معالج Snapdragon 8 Gen 3 لرسومات تتبع الأشعة، تبديد الحرارة المتقدم أكثر من غيره.

وتبيع سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بسعر يبدأ من 1299 دولارا، وهو يأتي بسعر مرتفع عن سابقه قدره 100 دولار، يتضمن هذا السعر مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، في خيارات متعددة من الألوان هي: الأسود أو الأصفر أو البنفسجي أو الرمادي.

Galaxy S24 Ultra

4. خاتم سامسونج الذكي:

أشارت تسجيلات العلامات التجارية الأخيرة وتفكيك تطبيق سامسونج Galaxy Wearable APK إلى أن الشركة كانت تعمل على خاتم ذكي، ولمفاجأة الجميع، أمضت الشركة الدقائق الأخيرة من حدث Unpacked في إثارة التشويق حول جهاز تعقب الصحة الجديد.

على الرغم من أنه لم تتم مشاركة سوى القليل حول إمكانيات الخاتم، إلا أن المنتج يدخل سوقا تهيمن عليه حلقة Oura الشهيرة، إذا أرادت سامسونج أن تهيمن على هذا القطاع، من خلال تزويد الخاتم الذكي ببعض الميزات الأساسية مثل تتتبع معدل ضربات قلب وصحة النوم ودرجة الحرارة وأنشطة اللياقة البدنية وغيرها.

خاتم سامسونج الذكي

ما لم يتم الإعلان عنه في Unpacked 2024

1. سماعة سامسونج XR:

قبل أقل من عام بقليل، أعلنت شركة سامسونج في مؤتمر Unpacked عن تحالفها مع كوالكوم وجوجل، لإنشاء سماعة رأس XR متميزة، في ذلك الوقت، كان Vision Pro من آبل مجرد شائعة، هذا الأسبوع، مع بدء شركة آبل في فتح باب الطلبات المسبقة لسماعات الرأس التي تبلغ قيمتها 3500 دولار، كان من المفترض أن تعلن سامسونج في حدث Unpacked عن سماعة رأس XR جديدة، وعرضها على جمهور مباشر من عشاق التكنولوجيا والمحللين وأعضاء الصحافة ولكن هذا لم يحدث.