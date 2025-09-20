قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

محمد صبيح

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 20-9-2025 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا؛ في آخر تداول له مساء أمس الخميس داخل البنوك وحتي صباح اليوم.

إجازة البنوك

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا بتعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

الدولار في البنوك اليوم

 شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا جديدا في ختام تعاملات  الخميس الموافق 18-9-2025 على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يرتفع

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 9 قروش في المتوسط منذ تداولات الثلاثاء الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس في البنوك

وعلي مدار الأيام القلائل تذبذب سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه ليهوي منذ ختام الأسبوع الماضي مقدار 30 قرشا في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر دولار

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ثاني أقل سعر دولار

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، التعمير والاسكان، المصري الخليجي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك سايب، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي"

الدولار في البنوك الأخري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع في بنكي العربي الافريقي الدولي و التنية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنوك "نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي،HSBC، البركة".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه للشرء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري،التجاري الدولي CIB،الإسكندرية،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، قناة السويس،.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

دعم الشمول المالي

يوجه البنك المركزي المصري؛ كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا نحو العمل على تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال بإعتباره أحد توجهات القيادة السياسية نحو نشر ثقافة العمل الحر لتمكين الشباب وإدماجهم داخل الاقتصاد القومي واتساقا مع الإجراءات المتعلقة بنشر الاستفادة من كافة البرامج الرقمية المتطورة.

تساعد هذه الإجراءات على ميكنة كافة المعاملات المالية والمصرفية وهو ما يحصر كافة التعاملات داخل القنوات الشرعية وهو ما يساعد صناع القرار على اتخاذ كافة الآليات لدعم وتمكين الفئات المشمولة بالرعاية و تسريع وتيرة الانتقال لمجتمع رقمي لا نقدي وإدماج المواطنين مع اجراءات التنمية وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

الشمول المالي للشباب

واعلن أحد البنوك العربية التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي؛ عن اطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم رواد الأعمال ونشر الوعي المصرفي والتثقيف المالي بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ من بينها ورشة تدريبية بعنوان "قادة المستقبل المالي – ابدأ بذكاء، وتعامل مصرفيًا بذكاء"، بالتعاون المنصات التدريبية المتخصصة لتمكين الشباب.

استهدف البرنامج فئات الشباب من عمر 15 حتي 18 عام للتعريف بمفهوم الشمول المالي و المنتجات البنكية و أنواع الحسابات وبطاقات الدفع الإلكتروني؛ ليتم ختام البرنامج التدريبي بفتح حسابات مصرفية للمشاركين.

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

