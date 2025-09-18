قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار اليوم .. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 استقرارًا في معظم البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

وجاءت الأسعار في 10 بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه


 

بنك مصر

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه


 

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه


 

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.13 جنيه

سعر البيع: 48.23 جنيه


 

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه


 

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه


بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه


ملامح السوق:

سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.56 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.66 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء عند 48.50 جنيه في كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني الأهلي، وأقل سعر بيع عند 48.60 جنيه في نفس البنكين.

ويعكس الاستقرار الحالي حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، مع ترقب المتعاملين لأي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.

اسعار الدولار ارتفاع الاسعار البنوك اسعار الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

ختان الإناث

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت بالقانون

النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

برلماني: زيارة ملك إسبانيا تعكس مكانة مصر ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا

اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية يدشن "الاتحاد الاقتصادي" لدعم خطط التنمية وحلقة وصل بين الحكومة والمواطن

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد