الدولار اليوم .. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 استقرارًا في معظم البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

وجاءت الأسعار في 10 بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه





بنك مصر

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه





بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه





مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.13 جنيه

سعر البيع: 48.23 جنيه





المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه





بنك قناة السويس

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه



بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.09 جنيه

سعر البيع: 48.19 جنيه



ملامح السوق:

سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.56 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.66 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء عند 48.50 جنيه في كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني الأهلي، وأقل سعر بيع عند 48.60 جنيه في نفس البنكين.

ويعكس الاستقرار الحالي حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، مع ترقب المتعاملين لأي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.