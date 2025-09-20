أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق موعد ومكان السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال الصقر خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "تم تحديد موعد إقامة السوبر المصري في الإمارات، بين الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وأكمل: "من المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر من يوم 4 لـ 9 نوفمبر ما بين 3 ملاعب تحددهم رابطة المحترفين في الإمارات".

وتابع: "المباريات ستقام على ملاعب هزاع بن زايد في مدينة العين، ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وملعب آل نهيان".