ديني

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء
الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء
محمد شحتة

واصلت دار الإفتاء المصرية قوافلها الدعوية الأسبوعية إلى محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون المستمر مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لتعزيز الحضور الديني والفكري، وتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى والدروس التوعوية، ونشر الفكر الوسطي المعتدل، وذلك في ضوء توجيهات د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وضمّت القافلة هذا الأسبوع الدكتور أحمد العوضي، مدير إدارة التوفيق والمصالحات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ مصطفى زغلول، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

تقديم دروس علمية تناول سيرة النبي

وكان شارك الدكتور أحمد العوضي، في الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب صلاة المغرب، أمس الخميس، بالزاوية العلاوية بالجورة، حيث ألقى كلمة عن معاني المولد الشريف، مصححًا بعض المفاهيم المغلوطة، كما أمّ المصلين بخطبة الجمعة بمسجد الأمل بقرية البرث بعنوان: «الرسول صلى الله عليه وسلم معلمًا»، وتلقى الفتاوى من الأهالي عقب الصلاة.

من جانبه، ألقى الشيخ مصطفى زغلول أمين الفتوى بدار الإفتاء خطبة الجمعة بالزاوية العلاوية بالجورة، كما شارك في تقديم الدروس العلمية بالزاوية نفسها، حيث تناول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تحمله من دروس في الوسطية والرحمة والتسامح.

وعقد الشيخ علي قشطة مجلسين للفتوى؛ الأول عقب صلاة المغرب أمس الخميس، والثاني عقب صلاة الجمعة، حيث أجاب عن أسئلة الأهالي، كما ألقى خطبة الجمعة بمسجد التيسير بقرية البرث، متناولًا فيها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلّمًا، مبينًا كيف جسّد التيسير والرحمة ومكارم الأخلاق، كما ألقى درسًا علميًّا بمسجد الكوثر بالشيخ زويد، أكد فيه على ضرورة وعي أبناء الوطن بالتحديات الراهنة، وأن ملاذ الأمة في مواجهتها يكمن في التمسك بالهوية الدينية والاقتداء بسنة النبي الكريم.

وتأتي هذه القافلة في إطار رسالة دار الإفتاء المصرية لنشر الوعي الصحيح بالدين، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية التي حملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية كافة.

دار الإفتاء الإفتاء الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية شمال سيناء

