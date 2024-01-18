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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة

امتحان الدراسات للصف
امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة

أثار امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024 استياء معظم الطلاب بعد خروجهم من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، حيث شكى الطلاب من صعوبته وطوله و وجود أسئلة غير مباشرة فيه.

ويبحث حاليا طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة عن نموذج إجابة  امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، ليتأكد كل طالب من إجاباته .

ومن جانبه نشر محمد جاد معلم الدراسات الاجتماعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذج إجابة  امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 بالقاهرة .

كما نشر جروب شاومينج على تطبيق تليجرام إجابة  امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة أثناء سير الامتحان لمساعدة الطلاب على الغش الإلكتروني .

وأكدت مروة صيام معلمة الدراسات الإجتماعية معلقة على إجابة  امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة لصعوبة أسئلته وطولها  : أن امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 بالقاهرة : “مش معني إن عدد الاسئلة كتير يبقي الامتحان صعب .. بالعكس دي فرصة الدرجات تنقسم على عدد اسئلة اكتر ”

وأضافت مروة صيام : لا يوجد في امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة سؤال به فكرة جديدة ، وقالت “الامتحان يبقي حلو لما يفرق بين الطالب المذاكر وتعب فى المادة وبين غيره”

شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 بالقاهرة والإسكندرية

تلقى إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شكاوى عديدة من صعوبة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم .

حيث أكد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم،  إنه بعد انتهاء امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم ، أكد الطلاب أن مستوي امتحان الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء صعبا ومعظم الأسئلة غير مباشرة .

وأضاف إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان له أنه بحسب شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، يحتاج امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 إلي وقت اكثر من المخصص للامتحان .

كما أكد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تلقيه شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية اليوم ، لافتاً إلى أن الطلاب شكوا من الامتحان وخاصة التاريخ الذي اكدوا انه كان طويلا ويتضمن أجزاء كثير صعبة.

نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
نموذج إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
امتحان الدراسات الثالث الاعدادي 2024 الثالث الإعدادي الدراسات الإعدادي

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