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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

توريط في قضية جديدة.. تعرف على أحداث الحلقات الجديدة من "روز وليلى"

روز وليلي
روز وليلي

طرحت منصة شاهد vip الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل "روز وليلي" والتي تلعب بطولته كل من نيللي كريم ويسرا. 

وشهدت الحلقات عددا من الأحداث، ومنها تورط كل من نيللي كريم ويسرا في تهريب مخدرات عن طريق أحد العملاء في مكتبهما. 

فيما يواصل الشخص المجهول مراقبتهما وتهديدهما، أما زوج روز “هشام عاشور” فقد كشفت الأحداث عن إدمانه لعب القمار، وقام بهذا الامر بعد استولى على الأموال التي تتدخرها زوجته في المنزل، فيما وصلت شقيقة أحمد وفيق من السعودية لرؤية ابنتها. 

ويضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

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كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

روز وليلى يدخل الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل روز وليلي من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرحه بعدة  أيام عبر منصة شاهد vip . 

وحقق مسلسل روز وليلي ترتيبا متأخرا بقائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، حيث احتل المركز الثامن من أصل 10 مراكز. 

 

منصة شاهد vip مسلسل روز وليلى روز وليلى هشام عاشور منصة شاهد يسرا

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