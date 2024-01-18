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رئيس التحرير
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برلمان

لسد الفجوة الدولارية..اقتصادية النواب تطالب بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

النائب محمد علي عبدالحميد
النائب محمد علي عبدالحميد

طالب النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، الحكومة بضرورة طرح اراضي جديدة للمصريين بالخارج، المتقدمين بطلبات للحصول على أراضي في المرحلة التاسعة ضمن مبادرة بيت الوطن، للمساهمة في توفير العملة الصعبة.

وأكد عبدالحميد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن العديد من أبناء مصر المقيمين بالخارج، قاموا بسداد حوالات بالدولار ويبلغ عددهم ما يقرب من 4 آلاف مواطن، لم يعرفوا مصيرهم من استلام الأراضي منذ قيامهم بالتحويلات، وهو ما يتطلب من وزارتي الإسكان والهجرة سرعة الإعلان عن مرحلة تكميلية لاستيعاب المتقدمين في المرحلة التاسعة .

وأشار إلي ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مشروع "بيت الوطن" فى الطرح الجديد، حيث يعد من أهم المشروعات التى طرحتها الدولة فى الأعوام الأخيرة لربط المصريين بالخارج ببلدهم الأم و لجذب استثماراتهم.

وأضاف عبد الحميد أن أراضي بيت مخصصة لأبناء مصر بالخارج مقابل الحجز بسداد العملة بالدولار، وهو ما يساعد في تحقيق حصيلة دولارية تساعد علي تحقيق انتعاشة في الاقتصاد ، مؤكدا أن المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية.


وشدد على ضرورة طرح مرحله تكميليه لاستيعاب المنتظرين من محولي المرحلة التاسعة - بنفس الترتيب و تخصيص قطعه لكل حاجز لم يحجز بالمرحلة الأساسية، من أجل استمرار تدفق الحصيلة الدولارية من خلال المصريين بالخارج .

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