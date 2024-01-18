برلماني: حصول المصرية للاتصالات على رخصة 5G يعزز خدمات المحمول

ثمن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اعلان الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار ، ولمدة 15 عاما ، مؤكدا أن المصرية للاتصالات كيان وطنى عملاق يمتلك بنية تحتية تساهم في تدعيم خدمات المحمول في مصر .

ولف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن تقنية 5G ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور وستعزز موقع مصر في القارة الأفريقية والشرق الأوسط وتوجه الدولة المصرية في دعم منظومه التحول الرقمي.

وبين رئيس اتصالات النواب أن المصرية للاتصالات تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني ، ومن اوائل القطاعات الناجحة التى تعول عليها الدولة المصرية الكثير في الجمهورية الجديدة ، وتعد الحصان الرابح في المؤسسات الوطنية المصرية.

وأشاد بدوى بالخطط الاستراتيجية المستقبلية التي وضعتها المصرية للاتصالات تحت قيادة المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، في السوق المصري ، مما جعلها متفردة في تقديم خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الخامس الذي سيحدث طفرة هائلة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار ، ولمدة 15 عاما.