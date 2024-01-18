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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أورنچ مصر رؤية مستدامة للتكنولوجيا المستقبلية .. تفاصيل

صدى البلد

تعد شركة اورنچ مصر للاتصالات واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حيث تسعى الشركة جاهدة لتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء، وخاصة مع تزايد شكاوى العملاء بشأن جودة خدمات المحمول.

ولضمان تقديم خدمات عالية الجودة، تطبق أورنچ مصر منظومة متكاملة لمراقبة الجودة، حيث تعتمد على أنظمة دقيقة للقياسات الميدانية في جميع أنحاء البلاد وتقوم بتحديث شبكتها وتوسعتها باستمرار، إضافة إلى استخدام أحدث المعدات والأنظمة التكنولوجية مما يساعد الشركة على تحسين جودة خدماتها وتلبية أحدث المعايير التقنية.


وبفضل هذه الجهود، تصدرت أورنچ مصر قائمة الشركات التي تغطي المدن الجديدة والتجمعات السكانية الذكية، وتقدم خدمات تقنية رائدة.

وتأكيدًا لمكانتها في السوق، تم اختيار اورنچ مصر من قبل الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات التجوال المحلي، مما يؤكد مكانة الشركة وتميزها في توفير تغطية شاملة وجودة عالية لخدمات المحمول.


وخلال عام 2023 حصدت الشركة العديد من الجوائز والإشادات المحلية والعالمية،  وفي مقدمتها أفضل شركة محمول في مصر من "ذي جلوبال إيكونوميكس" ، وجائزة أفضل مزود إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية من مؤسسة "تيليكوم ريفيو"، كما اختارت مجلة Global Brands Magazine البريطانية مبادرة للمسؤولية المجتمعية لاورنچ الأفضل في قطاع الاتصالات ، الي جانب حصول مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار ODC في مصر علي جائزة مجلة  Global business Outlook العالمية كأفضل مركز بحثي بقطاع الاتصالات يدعم الابتكار في الشركات الناشئة، بالإضافة الي جائزة أفضل مساهمة متميزة في قطاع العلاقات العامة من مجلة World Business Oulook ، وغيرها من الجوائز المرموقة.

بالإضافة إلى التركيز على جودة الخدمات، تلتزم اورنچ مصر بالاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية حيث تعمل الشركة وفقاً لاستراتيجية طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى "الصفر" بحلول عام 2040 وقد نجحت الشركة بالفعل في خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها الرئيسية بنسبة تزيد عن 50%.

كما تحرص اورنچ مصر على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بين موظفيها وعملائها، وتنفذ مبادرات مستدامة مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات وتعزيز النقل المستدام، بالإضافة الي دعم الشركة مشاريع التوعية البيئية والمبادرات المجتمعية المتعلقة بالاستدامة.

تعتبر اورنچ مصر رائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية والتواصل في مصر وتلتزم بالتحسين المستمر والابتكار في هذا المجال وتسعى الشركة باستمرار لتقديم تجارب مميزة للعملاء من خلال تطوير خدماتها وتوفير حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تطور البنية التحتية الرقمية للبلاد.

وتبرز اورنچ مصر كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تلتزم بتحسين جودة الخدمات والاستدامة البيئية وتتميز الشركة بالابتكار والتطور المستمر، وتسعى لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في مصر.

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