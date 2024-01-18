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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة : رفع 700 حالة إشغال في حملة مكبرة بإمبابة .. صور

حملة لإزالة الاشغالات
حملة لإزالة الاشغالات

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمنع كافة أشكال التعدي على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والاستجابة الفورية للشكاوى الواردة للمواطنين.


وفي ذلك الاطار واستجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع المحطة ومحمد حجازى والوحدة والبوهي والقومية.

تم خلال الحملة رفع عدد 700 حالة اشغال متنوعة ضمت استاندات للمعروضات واعلانات وتندات مخالفة وتعديات للاكشاك والمحال وقد ساهمت الحملات في تحقيق الانضباط بالشارع وتم ايداع المصادرات بمخازن الحى.

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