أول جمعة في رجب.. سنن نبوية مستحبة أكثر من الدعاء بآخر ساعة

صلاة أول جمعة في رجب، يستحب للمسلم أن يستعد لصلاة الجمعة بتطبيق السنن النبوية مثل الاغتسال والتبكير غلى الصلاة والتطيب والسواك، ويستحب أيضا في أول جمعة في رجب أن يكثر من الذكر والصلاة على النبي والاستغفار ووقراءة سورة الكهف والحرص على الإكثار من الدعاء في آخر ساعة من النهار ففيه الدعاء مستجاب.



-اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثاً) .

-اللَّهُمَّ اقْضِ حَاجَاتَنَا وَأَنْتَ بِهَا أَعْلَمُ (ثلاثاً) .

-يَا وَاحِدَ يَا أَحَدُ ، يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، ثَبِّتْنِي اللَّهُمَّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَلا تُلْجِئْنِي بِفَضْلِكَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ .

-يَا اللهُ ، يَا اللهُ ، يَا اللهُ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوَى ، يَا سَامِعَ الْحَقِّ وَالدَّعْوَى ، يَا مَنْ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الشَّكْوَى .

-اللَّهُمَّ عِلْمُكَ بِحَالِي حَسْبِي مِنْ سُؤَالِي (ثلاثاً) .

-يَا مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلا يَكْفِي عَنْهُ أَحَدٌ اغْنِنِي بِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلا تَشْغِلْنِي عَنْكَ بِأَيِّ أَحَدٍ .

-يَا أَحَدُ ، يَا أَحَدُ ، يَا أَحَدُ.

-اللَّهُمَّ أَنِلْنِي مَعْرُوفًا مِنْ مَعْرُوفِكَ تُغْنِنِي بِهِ عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِوَاكَ ، يَا مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ .

-اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي كُلَّ عَسِيرٍ ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .

-إِلَهِي: هَذَا دُعَاءُ النَّادِمِ الْمُعْتَرِفِ بِالْخَطِيئَةِ فَلا تَخْذُلْنِي .

-إِلَهِي: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، فَلا تَطْرُدْنِي .

-اللَّهُمَّ أَنْتَ غِيَاثِي فَبِكَ أَغُوثُ ، وَأَنْتَ مَلاذِي فَبِكَ أَلُوذُ ، وَأَنْتَ عِيَاذِي فَبِكَ أَعُوذُ .

-الأَمَلُ بِكَ وَالرَّجَاءُ فِيكَ يَا رَبِّ (ثلاثاً) .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ ، وَكَشْفِ سَتْرِكَ ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ ، وَالانْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ .



دعاء أول جمعة في رجب

دعاء أول جمعة في شهر رجب، يعتبر يوم الجمعة من الأيام التي لها مكانة خاصة عند المسلمين، ويستقبله المسلم أيضًا استقبال خاص مع المناسبات الدينية والشهور التي لها طابع خاص والتي منها شهر رجب، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء أول جمعة في شهر رجب، حيث شهر رجب هو واحدا من الأشهر الحرم التي يتضاعف فيها الأجر والثواب، وقالت دار الإفتاء إن انتهاك المحارم في شهر رجب أشد حُرمة من غيره من الشهور السنة وفيما يلي دعاء أول جمعة في شهر رجب.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول جمعة في شهر رجب اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ.

- اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه

- اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.

- اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.

- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

يارب في أول جمعة من رجب أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وبارك لهم في صحتهم و أرزاقهم وأموالهم وذرياتهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم.

-اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِكَ (ثَلاثاً) .

-يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا ، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا ، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا ، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا (ثلاثاً) .

-يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .

-﴿ لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ﴾ (ثلاثاً) .

-اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (ثَلاثاً) .

-يَا مَنْ لا تَنْفَعْهُ طَاعَتِي ، وَلا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي ، وَلا حَاجَةَ بِهِ لِعَذَابِي ، وَلا حُجَّةَ لِي إِلَيْهِ ، وَلا عُذْرَ لِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَسْأَلُكَ بِضَعْفِي وَانْكِسَارِي ، وَذُلِّي وَافْتِقَارِي ، أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي ، وَتَسْتَجِيبَ لِي ، وَتُخَفِّفَ عَنِّي ، وَلا تُعَامِلَنِي بِعَمَلِي .

أول جمعة في رجب

أول جمعة في رجب، يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء في أول جمعة من شهر رجب، كما أنه يستحب الحرص على الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة ما بين العصر والمغرب فهي ساعة الإجابة، ولاحرج للمسلم الصيام في شهر رجب خاصة أنه من السنن، كما يستحب للمسلم أن يدعوا الله عز وجل على وضوء وفي استقبال القبلة، وأن تكون نيته خالصة لله عز وجل حتى يستجاب له.

أول جمعة من شهر رجب يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم و موعيدك الصادقة وايديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.

-اللهم في ليله اول جمعه في رجب اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحه لمن به هم والسعاده للمحزون والشفاء للمريض والرحمه للميت والاجابه لمن دعاء جمعه مباركه.

- اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم ورضيت عنهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

-يارب في أول جمعه من رجب لا تجعل للحزن مكانا فى قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فاوسعها برحمتك وأقض لنا حوائجنا فى الدنيا والاخرة وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اول جمعه من شهر رجب المبارك بارك الله فيكم وفى صالحات اعمالكم وغفر الله لنا ولكم فى هذه الجمعه الطيبه.

-اللهم في اول جمعة من شهر رجب اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والرحمة للميت والاجابة لمن دعاك امين يا رب العالمين.

-اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت".

-اللَّهُمَّ بِكَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ ، فَارْبِطْ عَلَى قَلْبِي بِالْيَقِينِ مِنْكَ ، وَالأَمَلِ فِيكَ ، وَالإِيمَانِ بِكَ ، وَالاعْتِصَامِ بِحُبِّكَ ، وَالاسْتِمْسَاكِ بِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى ، وَالثِّقَةِ فِي خَفِيِّ لُطْفِكَ .

-يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَا مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّنْ نَادَاهُ .. يَا مُغِيثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا (ثَلاثاً) .

-يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا (ثلاثاً) .. يَا لَطِيفاً بِالْعِبَادِ لا تَفْضَحْنَا (ثلاثاً) .. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ يَا اللهُ (ثلاثاً) .

اللَّهُمَّ لا تَفْجَأْنِي وَلا تَفْجَعْنِي (ثلاثاً) .. اللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثاً) .