أرخص سيارة سيدان من شيري 2024

سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 من أحدث إصدارات شركة شيري الصينية المقدمة داخل سوق السيارات المصري ، وتنتمي أريزو 5 لفئة السيارات السيدان، وتتوافر شيري أريزو 5 داخل سوق السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

أسعار شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 الجديدة

وتعود زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 الي الازمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 الجديدة

- مواصفات شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 :

تحتوي سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 علي العديد من المميزات الحديثة منها، نظام TCS للتحكم في قوة الجر، ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق، ونظام للتوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، ووسائد هوائية، ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

أسعار شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 الجديدة

زودت شيري أريزو 5 موديل 2024 أيضاً بـ مقاعد مصنعة من الجلد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، ومفتاح ذكي لتشغيل و إيقاف المحرك، وكاميرا، وحساسات ركن، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وتكيف، ومدخل aux و USB .

- محرك شيري أريزو 5 موديل 2024 :

أسعار شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر، وعزم دورانها 141 نيوتن/متر، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعة شيري أريزو 5 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 الجديدة :

أسعار شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 بدون زيادات تباع بسعر 620 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 بدون زيادات تتوافر بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو 5 السيدان موديل 2024 بدون زيادات تتواجد بسعر 690 ألف جنيه .