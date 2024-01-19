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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون ووفاة ابن محمد عبد المطلب

صدى البلد

نشر قسم الفن العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

علاقات عاطفية معقدة.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون

طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون، وأعلنت من خلاله عن موعد عرض الفيلم يوم 31 يناير، بجميع دور العرض العربية. والفيلم للمخرج أمير رمسيس، ومعاجلة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها سلفاً لشاشة السينما عام 1972.

 

وفاة بهاء ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب

أعلن محمد نور حفيد الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن وفاة عمه بهاء الدين محمد عبد المطلب، آخر أبناء الفنان الراحل.

 

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

ردت الفنانة دينا على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، التى انتشرت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا.

 

بالزي الصعيدي.. محمد عدوية يروج لأغنية رسالة واتساب

روج الفنان محمد عدوية لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "رسالة واتساب" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد وطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

 

شافت بطاقتي.. محمد العمروسي يكشف سرا عن فارق العمر بينه وبين مي فاروق

كشف الفنان محمد العمروسي عن حقيقة فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة مي فاروق، وذلك من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

إحسان عبد القدوس الراحل محمد عبد المطلب الفنان الراحل محمد عبد المطلب الفنان محمد عدوية الفنان محمد العمروسي

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