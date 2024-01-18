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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

دينا وأحمد الفيشاوي
دينا وأحمد الفيشاوي

ردت الفنانة دينا على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، التى انتشرت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا.

ونفت دينا فى لقائها ببرنامج عرب وود شائعة زواجهما مؤكدة أنها تحب أحمد الفيشاوي جدا وتحترمه قائلة: "لا صعب أوى أحمد الفيشاوي أصغر مني مش هتجوزه أكيد".

وأضافت:" أنا بحب أحمد الفيشاوي جدا وهو شخص جميل وبحسه طفل وتركيبته من جوة طفل بالعكس أنا بحبه وبحترمه وفيلم عادل مش عادل تاني عمل معاه وأحب اشتغل معاه تاني".
 

دينا فى العرض الخاص للملكة 

وحضرت مساء أمس الفنانة دينا العرض الخاص لفيلمها الجديد الملكة والذى تشارك فيه بجانب هالة صدقى ورانيا يوسف ومحمد رضوان 
 

فيلم الملكة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

الفنانة دينا احمد الفيشاوي ارتباط دينا وأحمد الفيشاوي

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