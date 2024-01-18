380 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 27 و23.5% حتى الآن

ارتفعت حصيلة بنكي مصر والأهلي من طرح شهادات الادخار ذات عائد 27 و 23.5% الى 380 مليار جنيه بعد اسبوعين على طرحها للاكتتاب .

كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن بنكه نجح في الوصول بحصيلة الشهادتين الى 135 مليار جنيه .

وأوضح أن الشهادات جذبت العملاء لما تمثله من استثمار في المدخرات والثروات التي يمتلكونها، موضحا أن عائد الشهادات هو الاعلى على مستوى البنوك.

واستطاع البنك الاهلي المصري تحصيل 245 مليار جنيه الاسبوع الثاني من طرح شهادات الادخار.