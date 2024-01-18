لمشاهدة مباراة مصر وغانا.. مراكز شباب وأندية كفر الشيخ تستعد لاستقبال جمهورها|صور

وجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإعداد شاشات لعرض مباراة مصر وغانا الليلة، بمراكز شباب وأندية المحافظة، لدعم مشوار المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الجميع يقف صفاً واحداً خلف المنتخب الوطني، متمنياً فوز المنتخب على منافسيه حتى العودة بكأس البطولة للمرة الثامنة، مضيفاً أنه تم تزويد بعض المنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل أحداث وفعاليات البطولة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب وفوزي حسيب مدير المشروعات.

وينقل الحدث المنسقون الإعلاميون بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالتنسيق مع المركز الإعلامي بالمديرية، منذ بداية الاستعدادات الأولية بالهيئات الشبابية والرياضية حتى انتهاء المباريات.

كان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق، في مباراة مثيرة انتهت بتعادل (2-2) ساعياً للفوز الليلة وتقام المباراة مساء اليوم الخميس الساعة 10 مساءً على إستاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار ضمن الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

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