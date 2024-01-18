أستاذ علوم سياسية: مصر تساند الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر ساندت الشعب الفلسطينـي بكل ما أوتيت من قوة منذ بداية العدوان على غزة.

وأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الاحتلال الإسرائيلي حاول تشويه مصر أمام محكمة العدل الدولية، لكن مصر ردت على الإدعاءات والأكاذيب الإرائيلية بدبلوماسية شديدة".

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن "مصر طالبت الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبري كرم أبو سالم والعوجة لكن الاحتلال الإسرايلي رفض ذلك"، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

