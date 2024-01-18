الفنانة نوليا مصطفى: لو جوزى تزوج عليا والله ما هزعل.. حقه

تحدثت المذيعة والفنانة نوليا مصطفى عن الزواج والاسرة وعن والدتها.

وقالت نوليا مصطفى خلال حوارها ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون” تقديم الاعلامي خالد ابو بكر، ان والدتها حريصة على مشاهدة برامج الطبخ خلال فترة النهار وخلال فترة المساء وتشاهد كافة برامج التوك شو وتعرف مواعيدها.

وأضافت نوليا مصطفى انها تحب الجو الاسري وتجمع الاسرة ومشاهدة التلفزيون متجمعين.

الزواج

وعن الزواج قالت نوليا مصطفى ان الرجال يتغيرون بعد الزواج ولكن الفتيات لا يتغيرن، معقبة" الست ممكن تتجوز وهي عندها 17 سنة وما تتغيرش لحد ما تموت لكن الراجل ممكن يتجوز وعنده 20 سنة وتفكيره يتغير وهو في سن 23 وهو في سن 25 وهو في سن 30 وهكذا.

وأكدت انه من حق الزوج ان يتزوج اكثر من مرة.. معقبة “والله العظيم لو جوزي اتجوز عليا ما هزعل”.