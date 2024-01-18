المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل

أفادت المقاومة الاسلامية في العراق بأنها هاجمت قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها إن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

كما جددت المقاومة الإسلامية تعدها باستمرارها في دك معاقل العدو .

فيما وقعت انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية أمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن طائرة بدون طيار أمريكية تعرضت لسقوط في ديالى شرق العراق.



وأشارت قناة العهد العراقية إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في تلال "أمام ويس" بعد سقوط طائرة مسيرة أمريكية.

وذكرت وسائل عراقية في وقت سابق بأنه تم احباط هجوم بمسيرة مفخخة على قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل.

وكان نبأ عاجل أفاد بدوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وقال مراسل العربية، إن هناك هجوم بمسيرة استهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل.

وأوضح مراسل قناة العربية، أن المسيرة التي استهدفت أربيل انطلقت من الحمدانية في الموصل.