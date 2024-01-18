عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل

ارشيفي
ارشيفي

أفادت المقاومة الاسلامية في العراق بأنها هاجمت قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها إن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

كما جددت المقاومة الإسلامية تعدها باستمرارها في دك معاقل العدو .

فيما وقعت انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية أمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن  طائرة بدون طيار أمريكية تعرضت لسقوط في ديالى شرق العراق.


وأشارت قناة العهد العراقية إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في تلال "أمام ويس" بعد سقوط طائرة مسيرة أمريكية.

وذكرت وسائل عراقية في وقت سابق  بأنه تم احباط هجوم بمسيرة مفخخة على قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل.

وكان نبأ عاجل أفاد بدوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وقال مراسل العربية، إن هناك هجوم بمسيرة استهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل.  

وأوضح مراسل قناة العربية، أن المسيرة التي استهدفت أربيل انطلقت من الحمدانية في الموصل.

الإحتلال الأمريكي القاعدة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

موضوعات متعلقة

انفجارات قوية في قاعدة عسكرية أمريكية بحقل العمر النفطي

وادي اليرموك بريف درعا.. إسرائيل تقصف جنوب سوريا

السعودية.. إحباط محاولة تهريب 32 كيلو حشيش

اليمن .. 4 مسيّرات تحلّق بالقرب من ناقلة أمريكية ناحية ساحل المكلا

استهداف الجولان المحتل بصاروخين من سوريا

سقوط طائرة أمريكية في ديالي شرق العراق

لجميع الدول.. الحوثي يبعث برسالة طمأنينة بشأن الملاحة في البحر الأحمر

صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتلة

ترشيحاتنا

أمم أفريقيا.. مرموش يدرك التعادل لمصر.. وقدوس يعزز تقدم غانا

أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

المصل واللقاح: لا يوجد وباء يدعى x.. وتخويف المواطنين يدعو للتعجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ