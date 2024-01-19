عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التهجد في ليلة الجمعة جائز أم بدعة؟.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، لا يوجد حديث في السنة النبوية يحرم ذلك الأمر، ولم يقل أحد من الفقهاء بدعة هذه العبادة في ليلة الجمعة المباركة .

وأضاف جمعة في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية قائلا: قيام الليل من العبادات الجميلة التي يحبها الله ورسوله وما أجمل أن تكون هذه العبادة في ليلة الجمعة ، ناصحا المتصلة بالمواظبة على هذه الطاعة والتقرب بها إلى الله عز وجل .

أفضل وقت لقيام الليل 
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل وقت لصلاة قيام الليل هي أنت تكون في الثلث الأخير من الليل، كما أنه لا يشترط لأدائها وقتا معينا منه، فتبدأ الصلاة بعد انتهاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني.

 

واستشهد «عثمان» فى إجابته عن سؤال: «ما أفضل وقت لصلاة قيام الليل؟»، بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما».

 

واستدل أيضا على أن كل الأوقات مناسبة ل قيام الليل من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، بقوله - صلى الله عليه وسلم -، «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

أفضل طريقة لمضاعفة ثواب قراءة القرآن .. علي جمعة يكشف عنها

تحفظك الملائكة.. علي جمعة ينصح بعبادة بسيطة احرص عليها قدر المستطاع

أدعية يوم الجمعة المستجابة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم.

 

ومن مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» رواه أحمد والترمذي.

ومن أجل هذه الفضائل فقد اختصَّ يوم الجمعة بعدة وظائف يستحب للمسلم أن لا يغفل عنها، ومن ذلك الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف، ومن الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة؛ فقد ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء. 

«رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

«رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ».

«رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي».

«رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

التهجد في ليلة الجمعة أفضل وقت لقيام الليل أدعية يوم الجمعة المستجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تنبأت بانفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز| ماذا توقعت ليلى عبداللطيف لأحداث 2024؟!.. 7 منها تحقق

ترشيحاتنا

حوار مفتوح عن تداعيات العدوان الصهيوني.. الصحفيين تستضيف وزير الخارجية الأسبق

دعاء للميت أول جمعة في رجب.. بـ10 كلمات يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب

الناتو يطور خططا دفاعية تحاكي حالة حرب مع روسيا

خصومات جديدة بمبادرة كلنا واحد ..تفاصيل

شاهد هيفاء وهبي وابنتها بالجينز المقطع تشعل السوشيال ميديا

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

دمية تسخر من أطفال غزة .. ما قصتها؟

بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ