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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لتدريب السيدات على صناعة المشغولات اليدوية البيئية بأسوان

ورشة عمل بأسوان
ورشة عمل بأسوان

عقد مركز النيل للإعلام بأسوان، التابع للهيئة العامة للاستعلامات،، ورشة عمل بعنوان "المشغولات اليدوية والبيئية ودورها فى تنمية المجتمع المحلى"، وذلك بقاعة مجمع إعلام أسوان.

وحاضر الورشة، كريمة بكار، مدربة مشغولات يدوية، وتناولت فى حديثها عن المشغولات اليدوية والبيئية وكيفية عملها والخامات التى تصنع منها من البيئة المحيطة فى محافظة أسوان.

وأوضحت أن المنتجات اليدوية يتم عرضها فى عدة معارض محلياً ودوليا لأن هناك إقبال متزايد على هذا النوع من المنتجات وخاصة التى تعبر عن التراث النوبى الاصيل من السياح الأجانب والعرب والمصريين.

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ورشة عمل 

وأكدت أن ذلك يزيد من أهمية المشغولات اليدوية والبيئية ويعمل على تنمية المجتمع المحلى وتوفير فرص عمل إقتصادى للفتيات والسيدات ويعمل على الحفاظ على التراث الثقافى والهوية الثقافية للمجتمع فى محافظة أسوان.

وفى نهاية اللقاء قام فريق العمل بزيارة ميدانية للمعرض الخاص بهذه المنتجات اليدوية والبيئية فى السوق السياحى فى مدينة أسوان.

ونظم الورشة وأدراها أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وفريق العمل أحمد صابر محمد ومها محجوب جبريل، وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير مجمع إعلام أسوان ورعاية نرمين أحمد أبو سريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، وأشرف محمود عبد الرازق وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لأعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر .

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