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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتركيب الإنترلوك لـ21 شارعا بأبو النمرس

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها  في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 والإسراع من وتيرة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع للإطلاع على نسب التنفيذ للأعمال ودراسة الاحتياجات اللازمة للمراكز والأحياء من مشروعات التطوير لإدراجها بالخطة الإستثمارية للعام المالي القادم. 


واكد المحافظ علي اهمية توفير الأعداد اللازمة من العمالة لتحسين الخدمات ورفع معدلات الاداء في جميع المشروعات والمتابعة الميدانية لتذليل أية معوقات، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة لهذا العام لدخولها الخدمة تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين.


وخلال اللقاء وجه المحافظ بإدراج طريق السقارية بطول ٣.٥كم للرصف والتطوير بالخطة الإستثمارية للعام المالي القادم وذلك بدءاً من كوبري الملاه وحتي المنوات نطاق مركز ومدينة أبو النمرس استجابة لمطالب المواطنين وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين الحركة المرورية والربط بين القري . 


كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بإستكمال تنفيذ خطة الرصف بالانترلوك لعدد ٢١ شارع لتسهيل حركة سير المواطنين الي جانب التشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني والمعايير المحددة لأعمال الرصف بطريق ٦ أكتوبر . 


واطلع المحافظ علي جهود رفع كفاءة وصيانه المركبات بمركز ابو النمرس حيث جاري الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدد ١٢ مركبة موجهاً برفع كفاءة وصيانة  ٢٣ سيارة ومعدة اخري  لتحسين عملية التشغيل.

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