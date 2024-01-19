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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني: مصر تقدم دعما بلا حدود لأهالينا في غزة

الهلال الاحمر المصري
الهلال الاحمر المصري

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني إن الهلال الأحمر المصري يعتبر من أهم الخطوات التى تم اتخاذها ونموذج يجب تكراره بشكل  أوسع وبشكل اكبر في طريقة البناء والتقديم واحتواء للازمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني  وهذا النموذج سيمتدد على طول قطاع غزة، فالكثير من فقدوا أماكنهم هم بحاجة إلى مخيمات منتظمة بهذا الشكل من اجل بقائهم حتي انتهاء هذه الأزمة، ويجب ان يكون هناك عمليات أعمار تساهم في عودة بعض الأماكن لاصحابها.

مصر تواصل تقديم المساعدات الأنسانية  والأغاثية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح


واكد مطاوع خلال مداخله هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان وضع  هذا النموذج من المساعدات سيكون له الأثر الكبير على بقاء الفلسطينين، فقطاع غزة أصبح بلا خدمات نهائي اواكثر من ٧٠% من المساكن اهدمت بشكل كامل، فالمشاريع سوف تكون احد وسائل دعم  وبقاء واستمرار الشعب الفلسطيني وبقاؤه.

غزة الهلال الأحمر المصري الشعب الفلسطيني الفلسطينين

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