الهلال الأحمر الدولي: نثمن دور الجانب المصري خلال عدوان غزة

قالت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن كل المنظمات والجهات الدولية تقدم أي مساعدة لقطاع غزة عبر الزملاء في الهلال الأحمر المصري، والذي أنشأ مع بدء النزاع المسلح في غزة المخازن والمستودعات في العريش، مشيدة بجهوده الجبارة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت "الصايغ"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المساعدات تتضمن 5700 شاحنة عبرت من مصر إلى غزة وهناك 39 دولة قدمت مساعدات لغزة رغم كل التحديات والضغط.

المساعدات تكون منخفضة

ولفتت أنه رغم أهمية قيام الدول بتقديم المساعدات لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، التي أرسلت كل الطائرات والمساعدات للهلال الأحمر المصري، والذي استقبل مؤخرا شاحنة محملة بالوقود من الهلال الأحمر العراقي تمهيدا لنقلها لقطاع إلا أن هذه المساعدات تكون منخفضة.